الخارجية الإماراتية: كلمة زايد بالأمم المتحدة أوضحت سياسات الدولة

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على كلمة الشيخ عبدالله بن زايد، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها تعبر عن وضوح سياسة الإمارات، تجاه تحديات المنطقة واستحقاقات التطور.



وجاء تعليق "قرقاش" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الجمعية العامة تعبّر عن وضوح سياسة الإمارات تجاه تحديات المنطقة وإستحقاقات التنمية والتطّور".



واستكمل "قرقاش" عن تعزيز الازدهار بالمنطقة: "ثبات الموقف السياسي ومصداقيته مع الجار والصديق يعززه الإزدهار الداخلي وراية التواصل والتسامح، هذه هي الإمارات الواثقة الناجحة".