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حوادث

الداخلية: مبادرة كلنا واحد تواصل عملها في المحافظات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:30 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة " كلنا واحد " بمحافظات أسوان ، الإسكندرية ، البحيرة ، الفيوم ، المنوفية ، المنيا ، بورسعيد ، الوادى الجديد ، دمياط، لخدمة المواطنين بالقرى والأحياء والنجوع لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية والمرور.

وأعلن قطاع الأحوال المدنية عن توفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات و ساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج ".

وأطلق قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين)، لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية ".

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