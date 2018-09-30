الداخلية: مبادرة كلنا واحد تواصل عملها في المحافظات

واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة " كلنا واحد " بمحافظات أسوان ، الإسكندرية ، البحيرة ، الفيوم ، المنوفية ، المنيا ، بورسعيد ، الوادى الجديد ، دمياط، لخدمة المواطنين بالقرى والأحياء والنجوع لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية والمرور.



وأعلن قطاع الأحوال المدنية عن توفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات و ساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج ".



وأطلق قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين)، لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية ".