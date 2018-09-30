ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية تواصل التصدى للخارجين عن القانون في المحافظات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القليوبية، الوادي الجديد، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، البحيرة وأسوان" حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن القليوبية عن ضبط 2 قطعة سلاح نارى، 8 قضايا مخدرات، 6 متهمين ومراقب هارب، 13 قضية أموال عامة، 11 قضية مصنفات، 13 قضية أحداث، 297 مخالفة مرافق ، 229 مخالفة مرورية، 4 قضايا تموينية، تنفيذ 315 حكم قضائى متنوعة.

كما تم ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع "مواتير رفع المياه- مصنعات اللحوم من هياكل الدواجن" من خلال استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك.

وفى ذات السياق شنت مديرية أمن الوادى الجديد حملة وتمكنت من ضبط قضية مخدرات، 3 قضايا أموال عامة، 4 قضايا مصنفات، 40 مخالفة مرافق ، 51 مخالفة مرورية ، و16 قضية تموينية، تنفيذ 26 حكم قضائى متنوع.

فيما قامت مديرية أمن الجيزة بحملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة مركز شرطة أبو النمرس لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمشتبه فيهم وفحص المخالفات المرورية.

وفى ذات السياق شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المنتزه أول أسفرت عن ضبط 5 حالة إشغال طريق متنوعة.

تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط قضية مخدرات، 6 سلاح أبيض، 19 محكوم عليه هارب، 583 مخالفة مرافق ، 282 مخالفة مرورية ، 69 قضية حماية مدنية.

فيما تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط كافة المخالفات المرورية بالمحافظة.

وفى ذات السياق شنت مديرية أمن البحيرة حملة أمنية استهدفت مدينة دمنهور لإزالة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات التى تؤثر بالسلب على حركة المواطنين والسيارات بالطريق العام.

فيما تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط 513 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 3 حالات تعاطى المواد المخدرة.

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول وصيفا

فراشة الفلوت تتألق في حفل الأوبرا بحضور كبار الشخصيات..صور

مرجان: مش محتاجين نقول مين هو محمود الخطيب ومجلسه

من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم

هدافو الدوري الإنجليزي.. هازارد وكين فى الصدارة وغياب محمد صلاح عن المنافسة

بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو

أيمن نور يطيح بـ هشام عبد الحميد من الشرق الإخوانية

سوني تعيد شارلوك هولمز للأضواء بفيلم كوميدي

طريقة تحضير عيش السرايا على التراث الشامي

صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

خروج صلاح يجلب عاصفة انتقادات لكلوب.. وأبوتريكة: رسالة سلبية

ايهاب جلال : عمرو بركات مستمر مع الأهلي ولا خلاف على أحمد الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم
بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو
عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات
الهوارى يوضح الهدف من نشر فيديوهات حملة وعاشروهن بالمعروف
الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟