الداخلية تواصل التصدى للخارجين عن القانون في المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القليوبية، الوادي الجديد، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، البحيرة وأسوان" حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.



أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن القليوبية عن ضبط 2 قطعة سلاح نارى، 8 قضايا مخدرات، 6 متهمين ومراقب هارب، 13 قضية أموال عامة، 11 قضية مصنفات، 13 قضية أحداث، 297 مخالفة مرافق ، 229 مخالفة مرورية، 4 قضايا تموينية، تنفيذ 315 حكم قضائى متنوعة.



كما تم ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع "مواتير رفع المياه- مصنعات اللحوم من هياكل الدواجن" من خلال استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك.



وفى ذات السياق شنت مديرية أمن الوادى الجديد حملة وتمكنت من ضبط قضية مخدرات، 3 قضايا أموال عامة، 4 قضايا مصنفات، 40 مخالفة مرافق ، 51 مخالفة مرورية ، و16 قضية تموينية، تنفيذ 26 حكم قضائى متنوع.



فيما قامت مديرية أمن الجيزة بحملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة مركز شرطة أبو النمرس لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمشتبه فيهم وفحص المخالفات المرورية.



وفى ذات السياق شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المنتزه أول أسفرت عن ضبط 5 حالة إشغال طريق متنوعة.



تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط قضية مخدرات، 6 سلاح أبيض، 19 محكوم عليه هارب، 583 مخالفة مرافق ، 282 مخالفة مرورية ، 69 قضية حماية مدنية.



فيما تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط كافة المخالفات المرورية بالمحافظة.



وفى ذات السياق شنت مديرية أمن البحيرة حملة أمنية استهدفت مدينة دمنهور لإزالة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات التى تؤثر بالسلب على حركة المواطنين والسيارات بالطريق العام.



فيما تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط 513 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 3 حالات تعاطى المواد المخدرة.