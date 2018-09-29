المرور: الطريق الدائري الإقليمي من أهم المشروعات القومية.. فيديو

قال اللواء وليد عرابى، وكيل الإدارة العامة للمرور، إن الطريق الدائرى الإقليمى من أهم المشروعات القومية فى ظل الزيادة السكانية للمواطنين.



وأضاف "عرابى" خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الطريق الدائرى الإقليمى يصل طوله حوالي 400 كم، معتبرًا أياه أنه أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا، وسيساهم فى ربط كافة الطرق والمحاور الرئيسية.



وأشار إلى أن الطريق الدائرى الإقليمى يقرب المحافظات من بعضها ويسهل عملية المرور ويوفر فى إستهلاك الوقود.

