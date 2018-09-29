شاهد .. لحظة الاعتداء الوحشي على مراهق من قبل عصابة بضواحي فرنسا

يواجه ثلاث شباب من ضمنهم طالب بعمر 14عاما تهمة الشروع في القتل بفرنسا اليوم في أعقاب هجوم وحشي من قبل عصابة على مراهق.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، مصور عبر هاتف محمول، مجموعة من الشباب يحاولون قتل الضحية البالغ من العمر 17 عاما، في وضوح النهار في مبنى مجلس في ضواحي باريس الشمالية.



واستخدم المتهمون الأسلحة الجاهزة بما في ذلك عصي الهوكي وعكازات منهالين بالضرب الوحشي على الشباب حول الرأس والجزء العلوي من الجسم.



