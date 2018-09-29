لاعب الأهلي السابق: سأنتقل للزمالك في هذه الحالة

كشف محمد حمدي زكي نجم سموحة عن موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك حال تلقي عرضين من الناديين في الوقت الحالي.
وقال زكي ، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لو عاد بي الزمن وتلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأحصل على فرصة للتفكير ودراسة الأمر قبل الاختيار.
واختتم محمد حمدي زكي ، تصريحاته، أن لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، سأدرسهما جيدا قبل اتخاذ قراري النهائي، ووارد الموافقة على عرض الزمالك لو وجدت فرصتي معه ستكون أكبر من فرصتي في الأهلي.
وقال زكي ، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لو عاد بي الزمن وتلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأحصل على فرصة للتفكير ودراسة الأمر قبل الاختيار.
واختتم محمد حمدي زكي ، تصريحاته، أن لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، سأدرسهما جيدا قبل اتخاذ قراري النهائي، ووارد الموافقة على عرض الزمالك لو وجدت فرصتي معه ستكون أكبر من فرصتي في الأهلي.