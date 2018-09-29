لاعب الأهلي السابق: سأنتقل للزمالك في هذه الحالة

كشف محمد حمدي زكي نجم سموحة عن موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك حال تلقي عرضين من الناديين في الوقت الحالي.



وقال زكي ، فى تصريحات تليفزيونية، أنه لو عاد بي الزمن وتلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأحصل على فرصة للتفكير ودراسة الأمر قبل الاختيار.



واختتم محمد حمدي زكي ، تصريحاته، أن لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك في الفترة الحالية، سأدرسهما جيدا قبل اتخاذ قراري النهائي، ووارد الموافقة على عرض الزمالك لو وجدت فرصتي معه ستكون أكبر من فرصتي في الأهلي.