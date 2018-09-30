اليوم.. محاكمة سكرتير محافظة السويس لاتهامه بالرشوة

تستكمل اليوم الأحد، محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة.





كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.





وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" أنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، بواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.



