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حوادث

اليوم.. محاكمة سكرتير محافظة السويس لاتهامه بالرشوة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو خليفة - اسلام مقلد
تستكمل اليوم الأحد، محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" أنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، بواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمان الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

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اليوم.. محاكمة سكرتير محافظة السويس لاتهامه بالرشوة

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