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محافظات

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن والآباء الكهنة.. فيديو وصور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:21 ص
محافظ الفيوم يكرم
محافظ الفيوم يكرم حفظة القران الكريم والمتفوقين
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين دراسيا في الشهادات العامة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أبناء أعضاء نقابة الصيادلة بالفيوم.

كما كرم محافظ الفيوم الآباء الكهنة أبناء مهنة الصيادلة بقاعة نقابة المعلمين بحضور الدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب والدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم والمهندس ايمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء نقابة الصيادلة.

وفي كلمته قدم محافظ الفيوم التهنئة لجميع المكرمين، متمنيا للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية.
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن والآباء الكهنة.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن والآباء الكهنة.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن والآباء الكهنة.. فيديو وصور
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن والآباء الكهنة.. فيديو وصور

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