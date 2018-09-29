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أخبار البلد

ضبط 88 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة قبل تهريبها في طرد موبيليا للسعودية.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:54 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
أحبطت جمارك الصادر بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، داخل طرد موبيليات خشبية مصدرة للسعودية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . 

وردت معلومات للجمارك من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتباه فى مشمول البوليصة رقم 06537165671 ، باسم م . ا . ل ، عبارة عن 2 طرد موبليات خشبية مصدره إلى السعودية ، وتم تمرير المشمول على جهاز الفحص بأشعة X- RAay فتلاحظ وجود كمية من الأقراص مخبأة داخل الخشب، تم تشكيل لجنة لكشف المشمول برئاسة محمد السيد عبد الغنى مدير الجمرك ، وعبدالمعطى حامد مدير إدارة الوردية ، تبين وجود 88 كيس بكل منها 1000 قرص بإجمالى 88 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون 15.9 كجم مخبأه داخل أبواب الموبيلات الخشبية .

وقرر كامل الخولى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك .
ضبط 88 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة قبل تهريبها في طرد موبيليا للسعودية.. صور
ضبط 88 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة قبل تهريبها في طرد موبيليا للسعودية.. صور
ضبط 88 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة قبل تهريبها في طرد موبيليا للسعودية.. صور
ضبط 88 ألف قرص مخدر بمطار القاهرة قبل تهريبها في طرد موبيليا للسعودية.. صور

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