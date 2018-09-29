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عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر يوضح آليات الأزهر فى حل المشكلات المجتمعية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور محمود الهوارى عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف وعضو لجنة وعاشروهن بالمعروف، أن حملة وعاشروهن بالمعروف" هى واحدة من آليات الأزهر فى تنفيذ دورة المجتمعي والتربوي .

وأوضح "الهواري" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن الأزهر الشريف يعالج مشكلة الطلاق وغيرها من المشاكل العميقة كـ الخصومات الثأرية بأكثر من طريقة، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف إنشأ لجانا عدة لحل المشاكل منها لجنة المصالحات و لجنة لم الشمل .

وتابع "الهوارى" أن لجنة المصالحات تم أعلانها منذ عام 2015 وتعمل على حل الخصومات الثأرية بالتعاون مع الأمن ، أمام لجنة لم الشمل تعمل على حل المشكلات بين الزوجين قبل انفصالهم، لافتا إلى نجاحها فى لم شمل أكثر من 500 أسرة منذ أعلانها فى أبريل الماضى.

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