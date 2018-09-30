الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على الجمهورية اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح سطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



