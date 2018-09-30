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حوادث

اليوم .. النطق بالحكم على بديع وقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:36 ص
محمد بديع
محمد بديع
اسلام مقلد - أحمد مهدى
تصدر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس، النطق بالحكم فى أحداث مكتب الإرشاد.


والمتهمون فى القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و 11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث مكتب الإرشاد".

وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أيا من المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.



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