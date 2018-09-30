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الشهاوي: مصر تعرضت لـ 226 عملية إرهابية خلال عام 2014

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:41 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد اللواء محمد عبد الله الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن العمليات الإرهابية التى تتعرض لها الدولة المصرية، تناقصت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشهاوي في تصريحات لفضائية "المحور"، خلال عام 2014 تعرضت مصر لـ226 عملية إرهابية، كان الهدف منها إسقاط الدولة.

وأوضح أن عام 2016 شهد مواجهة "116" عملية إرهابية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة، استطاعوا تقليص الفارق في وقت قصير.

ونوة إلى أن ارتفاع اقتصاد الدولة المصرية، يأتي نتيجة تحقيق نتائج ايجابية في القضاء علي الأرهاب، وعودة الأمن والأمان الي الشوراع المصرية.

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