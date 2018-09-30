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توك شو

وزير القوى العاملة يكشف دور الوزارة في توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
عبر وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2018 لذوي الاحتيجات الخاصة، مضيفا "محتاجين نتكاتف، وبنحاول نكون على قدر المسئولية قدام ولادنا".

وأوضح سعفان، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تعمل على إيجاد فرص لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الخاصة لهم، والبحث عن فرص عمل لهم بالتعاون مع وزارة التضامن التي تبلي بلاءا حسنا إزاء أصحاب القدرت الخاصة.

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