محلل سياسي من بروكسل: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بريطانيا

قال حسين الوائلي، المحلل السياسي من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يبحث دائمًا عن مجموعة مشتركات مع بريطانيا، خصوصًا على مستوى الأمن وكذلك السياسة الخارجية، لأن هناك ملفات مهمة مثل الهجرة والإرهاب، وبريطانيا لديها قاعدة بيانات مهمة يحتاجها الاتحاد الاوروبي، حول هذه المفات.





وأضاف الوائلي، خلال حواره ببرنامج "أبعاد" الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد قواص، إن الاتحاد الأوروبي يدفع بقوة لعودة بريطانيا للاتحاد وتغيير الاتجاه العام لدى بريطانيا وهذا صعب جدًا فى ظل معارضة قوية من قبل حزب المحافظين البريطانى، وكذلك الحكومة التى لديها مواقف حاسمة من خروج بريطانيا من الاتحاد.



