قوافل الخير.. 1400 مريض يستفيدون من عنيك في عنيا بقرية نجاح بالبحيرة.. الكشف عن مسببات العمى بأسوان .. وإحساسك نعمة تنطلق في بورسعيد

- الكشف على 1400 مريض بقافلة عنيك في عنيا بقرية نجاح بالبحيرة

- قافلة طبية للكشف عن مسببات العمى بأسوان

- قافلة متنقلة لمديرية أمن دمياط لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية بالسرو

- قافلة طبية لحملة إحساسك نعمة تكشف على 285 مريضا في بورسعيد









واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة "عنيك فى عنيا لمكافحة العمى" للكشف على أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين ومحدودى الدخل.





وشهدت قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم السبت قافلة علاجية مجانية تابعة لمبادرة "عنيك فى عنيا" حيث تم الكشف على أكثر من 1400 حالة مرضية، بإجراء عدة عمليات لعدد من المرضى وعمل نظارات نظر على نفقة مؤسسة مصر الخير.





شارك فى تنظيم المبادرة القيادات الطبية والأهلية وإدارة مدرسة النجاح الإعدادية المشتركة والوحدة المحلية لقرية النجاح وحامد شوقي مسئول القوافل بمديرية الصحة بالبحيرة.





في محافظة أسوان.. أطلقت إحدى المؤسسات الخيرية قافلة طبية موسعة للكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان وذلك بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء.





من جانبه أعلن الدكتور عز الصادق مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بأسوان أنه تم استقبال الفريق الطبى المختص بمقر القافلة بمدرسة النجاجرة بكوم امبو، وتم الكشف على 1100 مواطن حصل ٦٠٠ شخص منهم على العلاج مجانًا خلال القافلة، إضافة إلى تحويل ٣٠٠ حالة تحتاج تدخلات جراحية وما يقرب من ٢٠٠ شخص يحتاجون نظارات طبية.





أكد أن المبادرة تتكفل بتلك العمليات الجراحية والنظارات الطبية للحالات التي يتم التأكد من استحقاقها للدعم من خلال الأبحاث الميدانية.





وأضاف عز الصادق أن الإقبال الكبير من المواطنين على قافلة " عنيك في عنينا" يؤكد حاجة محافظة أسوان لذلك التخصص من الخدمات الطبية حيث إن المبادرة تحرص على إستقدام فرق طبية من أكفأ وأشهر أطباء العيون لإجراء الفحص والتشخيص، إضافة إلى إجراء التدخلات الجراحية في أفضل مراكز العيون في مصر وهو ما جعل ثقة المواطنين في المبادرة تتضاعف وتتزايد بشكل ملحوظ .





من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن مبادرة "عنيك في عنينا" تسعى منذ اليوم الأول لعملها لخدمة فئة المواطنين الأكثر إحتياجًا غير المشمولين بخدمات التأمين الصحى والذين يتم حصرهم بعد إنتهاء القوافل من خلال خانة المهنة فى بطاقة الرقم القومى لاستبعاد من لهم تأمين صحى، ثم عمل الأبحاث الاجتماعية والميدانية للتأكد من استحقاق الحالة للدعم وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة.





وأوضح أنه على سبيل المثال فإن هناك من يستطيع تحمل تكلفة نظارة طبية أو عملية إزالة مياه بيضاء لكن لا يمكنه تحمل تكلفة عملية زرع قرنية تصل تكلفتها إلى ٤٠ ألف جنيه.





كما نظمت حملة «احساسك نعمة» للكشف والتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، قافلة طبية أمس الجمعة بجنوب محافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة بور سعيد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد ونقابة صيادلة بورسعيد.





وقال عميد كلية الطب جامعة بورسعيد الدكتور خالد صبري إن القافلة تمثل أول مشاركة مجتمعية لقطاع التعليم فى كلية طب بورسعيد، مشيرًا إلى مشاركة أطباء أقسام الباطنة وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والعظام، مشيدًا بالمجهود الذى بذلوه للكشف على المرضى مجانًا.





وأشاد عميد الكلية بالمجهود الكبير لطلبة وطالبات الكلية فى المساعدة فى تنظيم القافلة ومساعدة الأطباء، كما أشاد بمجهود الشركة الراعية فى تنظيم تلك القوافل، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر عن مرض التهاب الأعصاب الطرفية لما يمثله من خطورة على المريض فى مراحله المتأخرة.





من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، إن القافلة كشفت على إجمالى 285 مريضا، من خلال أطباء فى تخصصات مختلفة باطنة ومخ وأعصاب وعظام، مشيرًا إلى إجراء تحليل سكر لـ 197 مريضا، موضحًا أن القافلة اكتشفت إصابة 134 شخصا بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وصرفت لهم جزء من العلاج.





من جهته قال الدكتور جورج ماهر مدير عام بالشركة الراعية لحملة "احساسك نعمة"، إن الحملة نظمت حتى الأن 8 قوافل استهدفت خلالهم 1000 مريض، تم الكشف عليهم عن طريق أطباء فى تخصصات باطنة وسكر وعظام ومخ وأعصاب وروماتيزم.





وأوضح ماهر أن الحملة اكتشفت حتى الآن إصابة 653 مريضا ممن تم الكشف عليهم بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أن الحملة مستمرة ويتم تجهيز قوافل أخرى فى محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن القوافل السابقة كانت فى محافظات الأقصر، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، دمياط، بورسعيد، الزقازيق، الدقهلية.





وفي محافظة دمياط.. أطلقت مديرية أمن دمياط، السبت، أول قافلة خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء بمركز الزرقا بمحافظة دمياط لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية والمرور وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا، وتستمر لمدة أسبوع.





ووفر قطاع الأحوال المدنية مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من بطاقات الرقم القومى - وشهادات "الميلاد ، الزواج، الوفاة ، الطلاق" - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد، وفاة، طلاق ، زواج".



