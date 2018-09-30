وزير قطاع الأعمال العام: بيع أراضي شركات قطاع الأعمال لسداد المديونيات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة لا تملك ترف تبديد المزيد من الوقت في مواجهة الشركات الخاسرة، موضحا: «عندما يتم ضخ رأس مال في شركة فالخسارة واردة، والقانون يحتم أنه إذا تمت خسارة مبلغ ما تعقد جمعية عمومية للشركة لتقرير الاستمرار أو التوقف، وهذا لم يطبق مع أي شركة خاسرة».



وأضاف توفيق، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلى المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه شاهد في زيارته لأحد مصانع الحديد والصلب، 12 كلبا يتجولون داخل المصنع لعدم وجود سور، موضحا أنه يتم تحديث المصنع حاليا لرفع كفاءته من الإنتاج.



وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال تدهور حالها بسبب غياب برامج الصيانة، لافتا إلى أنه سيتم استغلال أصول الشركات الخاسرة لتطويرها، وعرض بيع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال لسداد المديونيات.

