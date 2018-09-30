علي جمعة: 220 صفة لله في الشريعة الإسلامية.. وهناك أسماء تحولت لصفات.. العرب كانوا يحبون الخمر جدا

علي جمعة: العرب قديما كانوا يحبون الخمر جدا

آيات الصفات ليست من المتشابهات





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن هناك 220 اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية، موضحا أن أسماء الله الحسنى هذه ليست جميعها أسماء وفيها صفات الله سبحانه وتعالى.وأضاف على جمعة خلال لقائه على فضائية" سي بي سي"، أن هناك أسماء تحولت لصفات لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة، ففي القرآن الكريم هناك نحو 150 اسم، بينما في السنة أكثر من 160 اسم.وأوضح أن هناك صفات ذات والتى لا يمكن نفيها عن الله سبحانه وتعالى، وهي القدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والعلم، والحياة، والكلام.وتابع أن هناك 220 اسما لله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك" والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، لا يعلمها غيره".واستطرد على جمعة: "كان للشيء الواحد أكثر من اسم عند العرب، وكانوا يحبون الخمر جدا وكانوا إذا أحبوا شيئا أو خافوه أكثروا من أسمائه".وأردف: "آيات الصفات ليست من المتشابهات، وفي السنة أسماء أخرى لله عز وجل مثل القدير والصانع".وقال مفتي الجمهورية السابق، إن الله عز وجل وصف نفسه بأكثر من 150 صفة في القرآن الكريم والغرض منها أن ينبهنا إلى إزالة الجهالة ومعرفة رب العالمين الذي أمرنا أن نعبده.واختتم على جمعة أن صفات الله مثل الرحمن الرحيم الملك القدوس المهيمن العزيز الجبار المتكبر.