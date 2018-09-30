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كيف تستعيد حسابك على الفيسبوك بعد اختراقه.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك طريقتين يستطيع صاحب الحساب المخترق على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» اللجوء إليهما لاستعادة الحساب المخترق.

وأضاف "حجاج" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" على صاحب الحساب المخترق الضغط على خانة نسيان كلمة السر، مع وضع رقم الهاتف الخاص به حتى يرسل له الفيسبوك كوداً على هاتفه يسمح له بتغيير كلمة السر ويستعيد الحساب".

وتابع:" هناك طريقة أخرى وهي دخول صاحب الحساب المخترق على البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب ويجري نفس العملية السابق ذكرها في الطريقة الأولى حتى يستطيع تغيير كلمة السر ويستعيد الحساب".

وأكمل:" في حالة عدم استطاعة الفرد استعادة الحساب بالطريقتين السابقتين فعليه إنشاء حساب جديد على الفيسبوك ويرسل تقريراً لإدارة فيسبوك يفيد بأن المخترق لحسابه ينتحل شخصيته حتى يتمكن «فيسبوك» من إغلاق الحساب المخترق".

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كيف تستعيد حسابك على الفيسبوك بعد اختراقه.. فيديو

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