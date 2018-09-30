برلماني: توصيل الغاز الطبيعي للعشوائيات خلال 6 أشهر

قال وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان محمود عطية، إنه خلال الـ3 أعوام المقبلين سنكون مختلفين عن 20 عاما سبقوا، مضيفا: "عملنا طفرة في مجال الطاقة محصلتش خلال الـ 60 سنة".



وأضاف "عطية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إنه خلال العام الحالي في مناطق الصعيد والعشوائيات والمكتظة بالسكان كشبرا الخيمة ولا يوجد بها غاز سيتم عمل جدول بها لإدخال الغاز خلال 6 شهور ابتداء من اليوم.



وأوضح أن إعلان وزارة البترول اليوم بالاكتفاء الذاتي سيوفر مليارات الجنيهات للموازنة العامة لعدم احتياجنا لاستيراد الغاز المسال.



