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صاحب عربة القمامة المصرية: اختراعي خال من تعقيدات المستورد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
توك شو
قال عماد فهمي، مخترع عربة القمامة، إنه صمم عربة قمامة خالية من التعقيدات على خلاف سيارات القمامة المستوردة، التي فشلت داخل الشارع المصري، لعدم تماشيها مع البيئة المصرية.

وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية علي فضائية LTC، أنه يحاول اختراع وابتكار معدات تتناسب مع البيئة المصرية وغير مكلفة وتفي بالاحتياجات.

وأشار المخترع المصري، إلى أن العربة تحتوي علي جهاز كنس أمامي يكفي لتنظيف الشوارع، وحرص على إضافة مكنسة خلفية لإتمام عملية النظافة.

وتابع، أن السيارة نجحت بنسبة 90% وأثبت كفاءة، فقد خرج بها في العديد من حملات النظافة.

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