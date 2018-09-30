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أستاذ علم نفس تكشف أبرز أسباب الطلاق في مصر.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إن مشكلة الطلاق لها آثار سلبية كبيرة لا تتوقف عن الزوج والزوجة بل تمتد للأبناء والعائلات والمجتمع المصرى، موضحة أنه أسرة مفككة تعنى مجتمع مفكك. 

وأوضحت "خضر" خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى، أن ظاهرة الطلاق منتشرة أكثر بين الشباب، خاصة بعد تغير سلوكياتهم منذ عام 2011، إضافة إلى تركيز المقبلين على الزواج على المظاهر والظواهر وليس أكثر من اختيار الشخصية المناسبة للزواج.

وشددت "خضر" على ضرورة تعليم الشباب الحكمة من الزواج، لافتة إلى أن الزواج يعتمد على التعاون والمشاركة.

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