التعليم العالي تحل أزمة طلاب الجامعة العمالية مع البكالوريوس.. مجدي البدوي: حل مؤقت لاستكمال الدراسة.. وجبران: القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا لدعم العمل النقابي ولا تتدخل فيه

أحمد الدبيكي: قرار وزارة التعليم العالي يمنح طلاب الجامعة العمالية البكالوريوس

مجدي البدوي: حل مؤقت لطلاب الجامعة العمالية لاستكمال دراسة البكالوريوس

محمد جبران: القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا لدعم العمل النقابي ولا تتدخل فيه





أرسل محمد سعفان وزير القوي العاملة، خطابا إلى وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية ليستطيعوا استكمال دراستهم في اي جامعه اخري مؤهله.ولاقي القرار ترحيب من قيادات الاتحاد العام لعمال مصر، لضمان توفير درجه البكالوريوس للطلاب في اي جامعة اخري لحين تطوير الجامعة العمالية.قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام في انتظار اجتماع موسع مع وزير قطاع الأعمال العام، للمناقشة في القرارات الأخيرة المتخذة من الوزير هشام توفيق، مضيفا أنه يجب توافق أطراف العمل للنهوض بالصناعة.وأضاف ان وزير القوي العاملة محمد سعفان تواصل مع وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وتم إصدار قرارًا بالموافقة من وزير التعليم العالي على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.وأوضح الدبيكي، أن القرار يساوي معاملة خريجي الجامعة العمالية بنفس معاملة الحاصلين على شهادة مماثلة لهم، من خلال عقد امتحان لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس، الأمر الذي يؤدي لطمأنة جميع الطلاب في الجامعة.وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام: "اليوم تم عقد بروتوكول بين صندوق تدريب وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر لتطوير ودعم عملية التثقيف بين الطرفين".وأشار إلى أن العلاقة بين اتحاد العمال والقوى العاملة أصابتها شيء من البرودة في الفترة السابقة، مضيفا أنه يجب إرجاع التعاون بين الجهتين لتطوير العمل النقابي.وأوضح رئيس النقابة العامة، أن وزير القوي العاملة خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وتم إصدار قرارًا بالموافقة من وزير التعليم العالي على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شبعتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.وأضاف البدوي، أن القرار يفيد الطلاب الحاصلين علي الدبلوم المهني بالجامعة العمالية وراغبين في تكملة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في أي جامعة أخرى مؤهلة، مضيفا أن ذلك حل مؤقت لإنقاذ الطلاب.من جانبه قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، نائب رئيس الاتحاد العام، إن وزارة القوي العاملة تبذل مجهودا كبيرا لمساعدة العمل النقابي، مضيفا ان الوزارة يقتصر دورها على تقديم المشورة وأنها لا تتدخل في العمل النقابي.ولفت جبران إلى ان الوزير محمد سعفان يهتم بتطوير الجامعة العمالية وجعلها منارة للطلاب في التعليم الفني، مشيرا إلى دور قيادات الاتحاد في مساندة عملية التطوير.وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن محمد سعفان خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وهو ما تم بالفعل، حيث أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.وتابع أن معاملة خريجي الجامعة العمالية هي نفس معاملة الحاصلين على شهادة مماثلة لهم، من خلال عقد امتحان لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس.