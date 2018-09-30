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محافظات

وكيل صحة الشرقية يزور مصابات الجرار الزراعى في ديرب نجم.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفي ديرب نجم المركزي للإطمئنان على 8 مصابات في حادث انقلاب جرار زراعى بقرية تل القاضي.

وأكد وكيل الوزارة، أن حالة المصابات الصحية مستقرة، مشيرًا أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لهن وتقديم الخدمة الطبية لهن، وسيتم خروجهن فور تماثلهن للشفاء التام.

كما تفقد وكيل الوزارة، وحدة غسيل الكلي بالمستشفي للاطمئنان علي حسن سير العمل والخدمة المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي بالوحدات التي تقوم بخدمة مرضي الغسيل الكلوي بديرب نجم.

يذكر أن، 5 سيدات من العاملات باليومية في جمع محصول القطن لقين مصرعهن وأصيب 8 آخريات في حادث انقلاب جرار زراعى بطريق تل القاضي، وتم تشييع جثامينهن لمثواهن الأخير.

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