مرجان: مش محتاجين نقول مين هو محمود الخطيب ومجلسه

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن للائحة النظام الأساسي التى تم التصويت عليها خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تم عقدها يوم الجمعة هي الثانية فى تاريخ النادي.



وأضاف مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "مش محتاجين نقول مين هو محمود الخطيب ومين هو مجلس ادارته، اعضاء الجمعية العمومية والمشاركين في التصويت نالوا شرف تسجيل اسمهم في هذا اليوم التاريخي".



وتابع مرجان: "اعتماد لائحة الأهلي منحنا الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ الملفات الموكلة لأعضاء المجلس، هناك اجتماع مجلس ادارة في يوم 1 أكتوبر لعرض أخر المستجدات في الملفات المسئولين عنها".