طرق طبيعية للقضاء على تورم العين فى الصباح

تعاني من مشكلة تورم محيط العين عند الاستيقاظ في الصباح الباكر، ولا تعلمى كيفية القضاء على تلك المشكلة، ومللت من استخدام المستحضرات الطبية؟



يقدم لكي موقع "بولد سكاى" الهندى، مجموعة من العلاجات المنزلية التي تساهم بصورة كبيرة في التخلص من التهابات العين، والتي يأتي على رأسها عسل العين بواسطة ماء الورد والتي تساعد في تقليل الالتهابات حول محيط منطقة العين بصورة كبيرة، من خلال وضع القطن في المياه ووضعها حول العين لمدة ربع ساعة.



وبحسب ما جاء في الموقع، فأن وضع كمادات من الشاي الأخضر يساعد في التصدى للالتهابات بصورة كبيرة، كما يساعد وضع كمادات من خليط البطاطس بالحليب ايضا في تقليل الالتهابات بدرجة كبيرة، كما أن وضع كمادات من المياه الساخنة في القضاء على الالتهابات ايضا.

