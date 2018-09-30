الأهلي: لهذا السبب وجهنا الشكر لجماهير الأهلي بعد مباراة حوريا

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تعليقا على بيان القلعة الحمراء بعد مباراة حوريا الغيني الذي حمل الإشادة بجماهير المارد الأحمر، إنه تم توجيه الشكر للجماهير بسبب تحملها ما حدث قبل المباراة التى أقيمت فى ملعب السلام.



وأضاف مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "شكرنا جمهور الأهلي لتحمله الزحام الموجود خارج الملعب والظروف قبل المباراة بسبب وجود عدد كبير من المشجعين، أيضًا وجهنا الشكر للجهات الأمنية بسبب حرصهم على سلامة جماهير النادي".



وتابع مرجان: "سنقدم تصور غدًا الأحد لمجلس ادارة الأهلي لكيفية تطبيق تحذير الكاف بضرورة تثقيف الجماهير من أجل تفادي أي عقوبة بغياب الجماهير عن مباراة النهائي إذا تخطى الفريق مباراة وفاق سطيف في ربع النهائي".