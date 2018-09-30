ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصطفى يونس: ما حدث من جماهير الأهلي في لقاء حوريا مؤامرة مدبرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إن ماحدث من جماهير الأهلي في لقاء حوريا الغيني بإياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، مؤامرة مدبرة.

وأضاف مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مجلس إدارة الأهلي والمشاهدين أمام التليفزيون لم يسمعوا أي هتافات مسيئة من جماهير الأهلي تجاه أي شخص.

وتابع أن تقرير حكم المباراة أيضًا لم يتضمن وجود هتافات مسيئة من جماهير الأهلي.

ترشيحاتنا

شاهد .. عروس تطلق النار من مسدس يوم زفافها

صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

فراشة الفلوت تتألق في حفل الأوبرا بحضور كبار الشخصيات..صور

هند موسى.. فارسة فى بلاط صاحبة الجلالة ضحية حادث مفجع للجميع

ستوريدج يتعادل لـ ليفربول بهدف عالمي أمام تشيلسي.. فيديو

مدرب الأهلي السابق يقود الرجاء للتأهل لدور الـ 16 فى كأس زايد

شاهد.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لـ الأهلي السعودي في شباك الباطن

مباراة ليفربول وتشيلسي تتصدر تويتر بسبب محمد صلاح

أحمد رفعت: صفقة القرن نصب سياسي.. فيديو

وزير الخارجية البحريني يقتبس من كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة

مرجان: مش محتاجين نقول مين هو محمود الخطيب ومجلسه

شيكارة ذرة للفائز.. ماراثون للحمير في الجيزة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو
عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات
الهوارى يوضح الهدف من نشر فيديوهات حملة وعاشروهن بالمعروف
الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو
عضو المجلس القومى للأمومة: الميديا من أهم أسباب الطلاق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟