مصطفى يونس: ما حدث من جماهير الأهلي في لقاء حوريا مؤامرة مدبرة

قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إن ماحدث من جماهير الأهلي في لقاء حوريا الغيني بإياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، مؤامرة مدبرة.



وأضاف مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مجلس إدارة الأهلي والمشاهدين أمام التليفزيون لم يسمعوا أي هتافات مسيئة من جماهير الأهلي تجاه أي شخص.



وتابع أن تقرير حكم المباراة أيضًا لم يتضمن وجود هتافات مسيئة من جماهير الأهلي.