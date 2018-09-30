مصطفى يونس يكشف عن أقوى ثلاثة لاعبين في الملاعب المصرية

كشف مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، عن أقوى ثلاثة مهاجمين راقبهم خلال مسيرته مع كرة القدم في صفوف القلعة الحمراء.



وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق، وعلي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، وأحمد شاكر لاعب المنصورة، هم أقوى لاعبين راقبهم في مسيرته.



وتابع أن هؤلاء اللاعبين كانوا نجومًا كبار ولديهم إمكانيات غير عادية وكانوا مرهقين لأي مدافع يراقبهم.

