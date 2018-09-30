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رياضة

مصطفى يونس: اتصدمت في هاني أبوريدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إنه يشعر بالصدمة من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على طريقة إدارته للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تصور عندما تولى هاني أبوريدة رئاسة اتحاد الكرة، سيغير من شأن الكرة المصرية ويجعلها في مكانة أخرى مختلفة، لكن ماحدث عكس ذلك وظهر من خلال مجاملات في تعيينات الأجهزة الفنية.

وتابع أن هاني أبوريدة بما يملكه من مكانه وخبرات كان يتوقع منه أن يحدث طفرة غير مسبوقة في الكرة المصرية لكن في الحقيقة هذا لم يتحقق.

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