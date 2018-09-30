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محافظات

تنفيذ 4 مشروعات خدمية وإنتاجية في قرية بولاق بالخارجة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، عن تنفيذ 4 مشروعات خدمية وإنتاجية في قرية بولاق جنوب المدينة.

أكد عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرى بولاق بمركز الخارجة، أن الوحدة المحلية ببولاق تشهد تطوير للوحدة الصحية بالقرية، وإنشاء معمل للرصد البيئي بتكلفة 900 ألف جنيه، وسيجري الانتهاء منه فى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف عبد الناصر، أنه يجرى تطوير محطة المياه بالإضافة الى استمرار السوق الأسبوعي وتوفير كافة السلع والمنتجات من خضر وفاكهة، كما يجرى الانتهاء من ممشى بولاق لافتتاحه فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي، إضافة الى زراعة الصوب بمختلف أنواع شتلات الخضر لتوفيرها بأسعار مخفضة للأهالي.

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