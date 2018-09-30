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أخبار البلد

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:17 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
شيعت منذ ساعات جنازة الصحفية الراحلة هند موسى إلى مثواها الأخير بمقابر الإمام الشافعي في السيدة عائشة، والتي توفيت إثر حادث وقع على طريق العين السخنة، أثناء عودتها من الجونة إلي القاهرة بعد تغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وعقب انتشار خبر الوفاة خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى هند عدد من الفنانين الحاضرين للمهرجان ورئيس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، وزملاء هند في الوسط الصحفي، ورواد موقع فيسبوك وتويتر، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وأصبح اسم هند هاشتاج بعد ساعة من انتشار خبر الوفاة، ليتحول بوصول جثمانها إلي القاهرة وتشيع الجنازة، على رأس قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع تويتر، حيث غرد نشطاء الموقع صور وأدعية لهند.

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