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رياضة

مصطفى يونس: الأهلي الأقوى.. وشيلنا اتحادين كورة قبل كده

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، إن النادي الأهلي هو العنصر الأقوى في المنظومة الرياضية المصرية على مر السنوات بحكم تاريخه وقيمته.

وأضاف مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الأهلي أقوى طرف في الكورة المصرية، إحنا شيلنا اتحادين كورة قبل كده".

وتابع الزمالك قوة أيضا داخل الكرة المصرية، لكن يبقى الأهلي هو الأقوى على الإطلاق.

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