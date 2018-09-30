طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل

تقدم لكي الشيف هبة عادل طريقة تحضير الكفتة فى المنزل بطريقة أشبه بالحاتي:
معلقة كبيرة بهارات
كوب بقسماط ناعم
ملح - فلفل أسود
خطوات التحضير:
تخلط اللحمة المفرومة بكوب البقسماط الناعم ومعها معلقة البهارات والملح والفلفل الاسود ونضيف عليهم نص كوب ماء البصل ونخلطهم جيدا.
يتم عمل الكفتة صوابع ونحفظها في الفريزر للاستخدام السريع.
المقادير:
كيلو لحمة مفرومة1/2 كوب ماء بصل
معلقة كبيرة بهارات
كوب بقسماط ناعم
ملح - فلفل أسود
خطوات التحضير:
تخلط اللحمة المفرومة بكوب البقسماط الناعم ومعها معلقة البهارات والملح والفلفل الاسود ونضيف عليهم نص كوب ماء البصل ونخلطهم جيدا.
يتم عمل الكفتة صوابع ونحفظها في الفريزر للاستخدام السريع.