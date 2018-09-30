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مرأة

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
علا أحمد
تقدم لكي الشيف هبة عادل طريقة تحضير الكفتة فى المنزل بطريقة أشبه بالحاتي:

المقادير:
كيلو لحمة مفرومة
1/2 كوب ماء بصل
معلقة كبيرة بهارات
كوب بقسماط ناعم
ملح - فلفل أسود

خطوات التحضير:
تخلط اللحمة المفرومة بكوب البقسماط الناعم ومعها معلقة البهارات والملح والفلفل الاسود ونضيف عليهم نص كوب ماء البصل ونخلطهم جيدا.

يتم عمل الكفتة صوابع ونحفظها في الفريزر للاستخدام السريع.

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