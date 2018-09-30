نائب وزير التعليم يفتتح مدرسة الضبعة النووية.. اليوم

يتوجه اليوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى محافظة مطروح، لافتتاح مدرسة الضبعة النووية وتفقد عدد من المدارس الأخرى لمتابعة سير العملية التعليمية .



وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه من ابرز المدارس التي سيزورها نائب الوزير غدًا ، مدرستى تل العيش الفنية بالعلمين، والضبعة الابتدائية بنات.



جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلف قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة.