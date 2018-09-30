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ثقافة

شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نظم المتحف الإسلامي معرضا مؤقتا يحتوى على 15تحفة من مقتنيات متحف الفن القبطى.

المعرض جاء ضمن إحتفالية نظمها المتحف الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي، السبت، بمناسبة توافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية بحضور جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.

وكشف د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف الاسلامي أن المعرض يضم مخطوط السنكسار ومخطوط خولاجي،وتونيك" قميص لطفل" وفريسك عليه شهور السنة القبطية.

كذلك تم عرض غلاف انجيل وايقونة عليها يوحنا المعمدان و3 اواني فخار،و2 كرسي مذبح من الخشب وقنديل معدن ومزمار واداة موسيقية من العاج.
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي
شاهد.. عرض 15 قطعة آثار قبطية في المتحف الإسلامي

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