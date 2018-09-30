عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات

قال الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن أى فيروس عندما يدخل الجسم، يقوم الجسم بإفراز أجسام مضادة تعالج المرض وتمنع عودة الفيروس مرة أخرى.



وأضاف الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى": المسح القومى عن فيروس سى سيكون عن طريق الكشف السريع على الأجسام المضادة".



وتابع الشاذلى: "إذا وجدت أجسام مضادة داخل جسم أى شخص تم فحصه يعنى أن الشخص تعرض للفيروس، ويتم عمل فحص اخر لقياس الفيروس داخل الجسم".