ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن أى فيروس عندما يدخل الجسم، يقوم الجسم بإفراز أجسام مضادة تعالج المرض وتمنع عودة الفيروس مرة أخرى.

وأضاف الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى": المسح القومى عن فيروس سى سيكون عن طريق الكشف السريع على الأجسام المضادة".

وتابع الشاذلى: "إذا وجدت أجسام مضادة داخل جسم أى شخص تم فحصه يعنى أن الشخص تعرض للفيروس، ويتم عمل فحص اخر لقياس الفيروس داخل الجسم".

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: لو عاد بي الزمن ما قلت هذا التصريح

ياسمين صبري وعمرو الليثي ينعيان الصحفية هند موسى

خروج صلاح يجلب عاصفة انتقادات لكلوب.. وأبوتريكة: رسالة سلبية

تشيلسي وليفربول وملخص وأهداف المباراة.. فيديو وصور

هدافو الدوري الإنجليزي.. هازارد وكين فى الصدارة وغياب محمد صلاح عن المنافسة

مرجان: مش محتاجين نقول مين هو محمود الخطيب ومجلسه

شاهد .. عروس تطلق النار من مسدس يوم زفافها

شاهد.. ممثلة أمريكية شهيرة تحاول خطف لاجئ من أسرته فى موسكو

أحمد رفعت: صفقة القرن نصب سياسي.. فيديو

أخطر جزيرة في العالم.. انفصلت عن اليابسة منذ 11 ألف عام فسكنتها الأفاعي

فراشة الفلوت تتألق في حفل الأوبرا بحضور كبار الشخصيات..صور

السيطرة على حريق بمدرسة مهجورة بالمنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو
عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات
الهوارى يوضح الهدف من نشر فيديوهات حملة وعاشروهن بالمعروف
الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو
عضو المجلس القومى للأمومة: الميديا من أهم أسباب الطلاق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟