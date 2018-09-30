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منوعات

عاصمة المكسيك معرضة للدمار بسبب بوبو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:22 ص
صدى البلد
محمد علي
يعيش الكثيرين من سكان عاصمة المكسيك، مكسيكو سيتى، تحت التهديد بعدما وصل رماد بركان بوبوكاتبتبيل إلى المدينة، وهو الأمر يهدد الذي حياة الآلاف.

ونقلت صحيفة ميرور تحذير السلطات من الاقتراب من البركان بعد تزايد النشاط عند فوهته وتسجيل 183 انبعاث للغاز والرماد على مدار 24 ساعة.

وتم رصد العديد من الزلازل، فيما أظهرت صور طبقات خفيفة من الرماد تغطي زجاج السيارات.

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