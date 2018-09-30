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فن

في عيد ميلاده.. 6 معلومات عن التونسي نجيب بلحسن

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل الفنان التونسى نجيب بلحسن بعيد ميلاده الـ46، حيث انه من مواليد من مواليد 30 سبتمبر 1972، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه: 
- بدأ مشواره الفني عام 2011 من خلال فيلم "حكايات تونسية" مع المخرجة ندى مازني، بعد عمله لسنوات كموديل فى الإعلانات.
- بدأ مشواره الفنى فى مصر عام ٢٠١٤ من خلال مسلسل "سرايا عابدين". 
- أحدث شهرة كبيرة فى الوسط الفنى المصرى من خلال "طلق صناعى". 
- كانت له تجربة درامية فى الدراما السعودية هذا العام من خلال مسلسل حب بلا حدود.
- درس الاقتصاد والعلوم السياسية فى فرنسا.
- صرح بأنه يستعد للزواج من فتاة نرويجية.

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