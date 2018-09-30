في عيد ميلاده.. 6 معلومات عن التونسي نجيب بلحسن

يحتفل الفنان التونسى نجيب بلحسن بعيد ميلاده الـ46، حيث انه من مواليد من مواليد 30 سبتمبر 1972، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

- بدأ مشواره الفني عام 2011 من خلال فيلم "حكايات تونسية" مع المخرجة ندى مازني، بعد عمله لسنوات كموديل فى الإعلانات.

- بدأ مشواره الفنى فى مصر عام ٢٠١٤ من خلال مسلسل "سرايا عابدين".

- أحدث شهرة كبيرة فى الوسط الفنى المصرى من خلال "طلق صناعى".

- كانت له تجربة درامية فى الدراما السعودية هذا العام من خلال مسلسل حب بلا حدود.

- درس الاقتصاد والعلوم السياسية فى فرنسا.