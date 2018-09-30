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محمد صبحي عن جميل راتب: معلم كبير

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:37 ص
جميل راتب
جميل راتب
حسام الحارتي
عبر الفنان محمد صبحي، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جميل راتب، قائلا إنه معلم كبير.

وأضاف صبحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن جميل راتب كان بمثابة الأب له، مضيفا أنه اكتسب منه الكثير في مجال الفن ، ومازال يثير على نفس النهج حتى الآن .

وأوضح أن الراحل عاني كثير في بداية مشواره ، من أجل تحقيق النجاح ، والوصول إلى هذا المجد.

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