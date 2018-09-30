محمد صبحي عن جميل راتب: معلم كبير

عبر الفنان محمد صبحي، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جميل راتب، قائلا إنه معلم كبير.



وأضاف صبحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن جميل راتب كان بمثابة الأب له، مضيفا أنه اكتسب منه الكثير في مجال الفن ، ومازال يثير على نفس النهج حتى الآن .



وأوضح أن الراحل عاني كثير في بداية مشواره ، من أجل تحقيق النجاح ، والوصول إلى هذا المجد.

