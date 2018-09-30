رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام اليابانية بالإبداع الفني.. صور

شهد فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومدير مؤسسة اليابان بالقاهرة يو موكازاوا، افتتاح "أسبوع الأفلام اليابانية"، بسينما مركز الإبداع الفني.



قال عبد الوهاب إن تاريخ السينما اليابانية يعود لأكثر من 100 عام بالتحديد منذ عام 1897 وتعتبر من أوائل الدول التي بدأت في خطوات جادة علي طريق صناعة السينما وكانت المحصلة أن حصلت اليابان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية أربع مرات.



وفي نهاية كلمته تمنى عبد الوهاب ان تثري الأفلام اليابانية التي تعرض خلال الاسبوع مخيلة المثقف والسينمائي المصري، كما تمني مزيدا من التعاون في المجال الثقافي بين مصر واليابان.



ومن المقرر أن تبدأ أولي عروض الأفلام اليوم حيث يعرض فيلم التحريك "رودلف القط الأسود الصغير"، إنتاج 2016 و إخراج "موتونوري ساكاكيبارا " كما يعرض وفي السابعة والنصف مساءَ فيلم "على خطى المعلم" ، إنتاج 2014 ، إخراج "هيرويوكي إيتايا".



بينما يعرض فى الخامسة والنصف مساء الأثنين 1 أكتوبر فيلم "ماميشيبا" ، إنتاج 2009 ، إخراج " تورو كاميه" ، وفي السابعة والنصف يعرض فيلم "ثيرماي روماي" ، إنتاج 2012 ، إخراج "هيديكي تاكيأوتشي".أكتوبر يعرض فيلم "لا أحد يحميني" ، إنتاج 2008 ، إخراج "ريوتشي كيميزوكا" .