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أخبار العالم

مصافحة تاريخية بين وزيري خارجية البحرين وسوريا..فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:24 ص
خالد بن أحمد آل خليفة
خالد بن أحمد آل خليفة ووليد المعلم
حسام رضوان
نشرت قناة "العربية" السعودية مقطع فيديو لمصافحة تعد تاريخية بين وزيري خارجية البحرين وسوريا وذلك بعد سنوات من التوتر في العلاقات.

والتقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره السوري وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كانت المصافحة هي الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، والتي أدت إلى انقطاع العلاقات بين سوريا وعدد من دول الخليج.


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