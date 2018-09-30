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برلمان

برلماني: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز إنجاز تاريخي جديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:12 ص
نواب
نواب
أحمد أيمن
قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وغلق صفحة استيراد الغاز الطبيعي نهائيًا انجاز هائل لنظام الرئيس السيسي.

وأضاف عثمان في بيان، أن مصر طوت صفحة استيراد الغاز، بعدما أعلن وزير البترول يعلن استلام آخر شحنة مستوردة، وارتفاع الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى لـ6.6 مليار قدم.

وأشار إلى أن الإنتاج تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي حقل ظهر وبدء الاكتشافات الجديدة، مشددا على أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز سيسهم في توفير المليارات من العملة الصعبة وسيصب في صالح التنمية والمشاريع العملاقة.

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