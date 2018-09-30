25 صورة لإبداع المرأة المعيلة في الحرف التراثية

استضاف المتحف الإسلامي معرضا للحرف التراثية من نتاج الورش التعليمية التى أقامها المتحف القترة الماضية، ضمن فعاليات الإحتفالية التي نظمها المتحف بالتعاون مع المتحف القبطي، السبت، بمناسبة توافق رأس السنتين الهجرية والقبطية بحضور د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي وجيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.



قالت هبة عبد العزيز مدير القسم التعليمي بالمتحف الإسلامي إن المعرض شهد عرض منتجات الورش التي تم تنظيمها في الصيف للقضاء علي البطالة للأم والمرأة المعيلة والشباب، في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف لعلاج البطالة والتنمية المجتمعية.



وكشفت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن القطاع، وضع خطته للقضاء على البطالة وإحياء الحرف التراثية منذ عام ٢٠١٤م، حيث بدأ المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي في تفعيل ورش للمرأة المُعيلة، والتي تساهم في تعليمهم حرف وصناعات من شأنها العمل على النهوض بالمستوى المادي والثقافي لهن.



وأضافت أن تلك الورش تم توجيهها الصيف الماضي إلى الشباب من مختلف الأعمار، لفتح العديد من المجالات التي تساعدهم في الحصول علي العمل المناسب لهم، ومشاركة الدولة في تبني المشاريع الصغيرة، مؤكدة علي تعميم تلك الورش على جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، لما لاقته من انتشار وتحقيقا للهدف المرجو منها.