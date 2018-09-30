محمد صبحي: ما نشاهده داخل الفصول التعليمية مؤلم

وجه محمد صبحي، نصائحه إلى مسؤولي التعليم في مصر، من أجل الارتقاء بالطلاب وتقديم محتوي جيدا.



وأضاف صبحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هو ده"، عبر فضائية "المحور"، أنه لابد من تقليل عدد الطلاب داخل الفصول التعليمية كما كان يحدث من قبل، قائلا: "محتاج ترجع الفصل إلى 30 طالبا مش 150.. ما نشاهده الآن مؤلم".



وأكد أنه لا بد من زيادة الفصول التعليمية قبل الارتقاء بالمحتوى التعليمي، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة المصرية مذهلة للغاية ولابد من النظر إليها.



وأوضح أنه لابد من وجود تنسيق بين كل من "الإعلام، والتعليم، والثقافة ، والفن ، وعلماء الدين لما لهم من أهمية في تأسيس مواطن يصلح الاعتماد عليه.