محافظ البحر الأحمر: حصر الطرق لربطها بالشبكة القومية

عقد اللواء الحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم بديوان عام المحافظة اجتماعا لمناقشة حصر الطرق بمدن المحافظة وربطها بالشبكة القومية للطرق، بحضور الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس , واللواء كرم سالم رئيس شركة المقاولات والتوريدات العامة.



وخلال الاجتماع، وجه المحافظ جميع ممثلي مدن المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال حصر الطرق الموجودة بنطاق المحافظة الساحلية، إضافة إلى وضع تصور للطرق المقترحة بتلك المدن , وذلك للعمل على تطويرها ورفع كفاءتها وأيضا تمهيدا لربطها بالشبكة القومية للطرق .



وفى السياق نفسه أشار عبد الله إلى أهمية ترتيب الأولويات بحيث يتم البدء بالطرق التي تشمل على كافة أعمال المرافق؛ مشيرا إلى ضرورة وضع نموذج تجريبي للطرق المقترحة قبل البدء في التنفيذ الميداني .