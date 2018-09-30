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برلمان

‏صلاح حسب الله لأهالي شبرا الخيمة: عمل الخير أفضل من الاستخدام السيئ لـ فيسبوك

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
نواب
نواب
فريدة محمد
أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أنه كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما تعهد به أمام جماهير أهالى دائرته الانتخابية منذ ان نال ثقتهم كنائب بالبرلمان، مشيرا الى انه يكون فى قمة السعادة وهو يقدم كشف حسابه لجماهير الدائرة وأنه يسعد بمحاسبة جماهير دائرته الانتخابية وان مشاكل وهموم دائرته يعيشها ويعتنى منها هو وأسرته الصغيرة لأنه ليس بغريب عن شبرا الخيمة وهو يعيش فى قلب الدائرة.

وقال الدكتور حسب الله امام المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده، السبت، بمنطقة شبرا الخيمة لتقديم كشف حسابه الثالث: "اننى على استعداد تام ان اعود واعيش مع ابناء الدائرة.. ماتعهدت به امام الجماهير نجح وبفضل جهود ابناء الدائرة والاجهزة التنفيذية بالدولة فى تنفيذ مشروعات الرصف والكبارى ومشروعات البنية الاساسية داخل الدائرة".

وأعلن عن وضع حجر الأساس مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل لكوبرى الشرقاوية والذى يتكلف 5 ملايين جنيه وانه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لرصف الطرق بشبرا الخيمة من خلال التعاون مع وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية ومن خارج موازنة المحافظة.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله انه سيتم تخصيص قطعة ارض لمشروع الصرف الصحى بمنطقة الشرقاوية اضافة الى انه سيتم قريبا توصيل الغاز الطبيعى ايضا للمنطقة، مشيرا الى انه تم تنفيذ اكبر القوافل الطبية من وزارة الصحة وهى الدائرة الوحيدة التى حظيت باكبر اهتمام من هذه المنطقة استفاد منها اكثر من 6 الاف مواطن من جماهير شبرا وتم تنفيذ مجموعة من معارض الخير للسلع ومستلزمات المدارس.

وأضاف صلاح حسب الله ان هناك مجموعة داخل هذه القاعة يساهمون من مالهم الخاص قبل منه فى المساهمة فى مشروعات الخير داخل الدائرة وهناك اكثر من 8 الاف مواطن استفادوا من معارض الخير متسائلا أليس ذلك الامر افضل من الاستخدام السيئ لـ فيسبوك؟ مع العلم انه يمكن استخدام فيسبوك فى عمل الخير ايضا.

وتابع حسب الله: "علينا ان نساهم جميعا فى حل مشكلات وهموم اهالى وجماهير شبرا الخيمة مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مرضى فيروس سى وهذه المبادرة تم تفعيلها بنجاح داخل شبرا الخيمة"، موضحا أن هناك انجازات تحقق فى مجالات الشباب والرياضة حيث تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب.

واستطرد النائب: "لن أرد على من ينتقدوننى فنحن نعمل فقط وانا نائب عن دائرة شبرا الخيمة وهذا شرف كبير لى ولكننى طبقا للدستور والقانون لن أتردد لحظة فى خدمة من يطلب منى التدخل لحل اى مشكلة فى اى محافظة او مدينة او حى او قرية على مستوى الجمهورية لاننى نائب عن الامة كلها".

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