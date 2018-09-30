بعد اختراق فيس بوك.. ملايين المستخدمين أمام تهديد جديد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن ملايين المستخدمين صدموا بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور السرية الخاصة بهم، من أجل الدخول إلى حساباتهم على موقع التواصل فيس بوك، إلا أن الصحيفة قالت إن التهديد قد لا يتوقف عند هذا الحد ليصل إلى تطبيقات أخرى مثل إنستجرام.





ووفقا للصحيفة، دارت تكهنات بأن الموقع يقوم بتحديث بيانات عملائه، لكن تبين أن ما حدث كان بسبب خرق سرية بيانات عملاء شبكة التواصل الأشهر في العالم.



