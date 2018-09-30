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فن

محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم ويوجه رسالة إلى محمد صلاح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
سعيد فراج
نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، يبرز فيه مهاراته في كرة القدم أثناء مشاركته في مباراة خماسية  قبل سنوات.

ووجه محمد رمضان رسالة إلى الكابتن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مداعبًا إياه: «واحدة كدة من بتوعي وأنا صغير يا ابو صلاح.. مش انت لوحدك».

يذكر أن محمد رمضان، نشر من قبل فيديو، أثناء لعبه "كرة القدم" مع أحد الأطفال بأحد الشوارع.

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