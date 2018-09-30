أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.

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أحمد موسى: أردوغان نازي وطاغية وشعوب العالم تحتقره.



أحمد موسى: مصر منعت الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.

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أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.جمعية مستثمري الغاز: اكتفاء مصر الذاتي رسالة طمأنة ومؤشر إيجابي للتصدير المبكر.البترول: نتوقع تحقيق فائض من الغاز بحلول 2020.البترول: إنتاج ظهر تضاعف 6 مرات.. و2.5 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز.دفن فتاة روسية في قبر على هيئة هاتف أيفون.خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر.هانى يونس: بيع 5 أبراج شاطئية بالعلمين الجديدة.الخارجية السورية: أوشكنا على إنهاء الحرب ضد الإرهاب.