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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:24 ص
صدى البلد
أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:
أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.
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أحمد موسى: أردوغان نازي وطاغية وشعوب العالم تحتقره.
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أحمد موسى: مصر منعت الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.
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أحمد موسى: سيبوا الأهلي في حاله.. وكل واحد يخليه في ناديه.


جمعية مستثمري الغاز: اكتفاء مصر الذاتي رسالة طمأنة ومؤشر إيجابي للتصدير المبكر.
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البترول: نتوقع تحقيق فائض من الغاز بحلول 2020.
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البترول: إنتاج ظهر تضاعف 6 مرات.. و2.5 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز.
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دفن فتاة روسية في قبر على هيئة هاتف أيفون.
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خبير يطالب مستخدمي فيسبوك بحذف صورهم وتغيير كلمة السر.
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هانى يونس: بيع 5 أبراج شاطئية بالعلمين الجديدة.
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الخارجية السورية: أوشكنا على إنهاء الحرب ضد الإرهاب.
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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020
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